Kraftig vind stopper lastbiler i Nyborg: Anders og Claus skal ikke nyde noget

Her holder blandt andre chaufførerne Claus Jørgensen og Anders Trini side om side i hver deres lastbil. De venter begge på at kunne komme over broen, men så længe det blæser som det gør torsdag formiddag, kommer det ikke til at ske.



- Jeg bliver her til det stilner af. Jeg bliver godt og grundt forsinket, fortæller Claus Jørgensen, der skal til Store Merløse med sin last.

- I sidste ende betyder det, at der er kunder, der ikke får deres varer. Men det er der ikke noget at gøre ved. Vi kan ikke bare køre over, fordi kunderne skal have deres varer. Jeg skal ikke op på den bro og risikere at vælte og slå hverken mig selv eller andre ihjel, fortæller Anders Trini.