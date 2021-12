Kritiseret for at holde igen med sigtelser - nu svarer Fyns Politi på kritikken

Hvordan skal e-mailen konkret forstås?



- Når jeg læser den her mail, så kan jeg godt se, at den godt kan misforstås. Men det, som der i virkeligheden er tale om, er, at vi sigter i alle sager. Vi sigter også sager, der er mere end otte dage gamle. Vi kigger hele tiden på et behov for at få fjernet flaskehalsen, som vi har, siger Lars Bræmhøj.

- Derfor vælger vi at lade sager ligge med mere ukomplicerede sager, som vi godt kan tåle, at vi lader ligge. Men det er ikke sådan, at vi er holdt op med at sigte. Alle vil blive sigtet. Lad mig slå det helt fast.