Jysk Fynske Medier: - Vi kan ikke bruge nuværende hjælpepakker

Danske medier og teatre kan ikke bruge de hjælpepakker til dansk erhvervsliv, som Folketinget har vedtaget hidtil. Det forklarer de to branchers organisationer.

De håber at overbevise kulturministeren om, at der er behov for en særlig hjælp.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) er dansk kulturliv bedst tjent med så vidt muligt at blive inkluderet i de hjælpepakker, der gælder for hele det danske erhvervsliv.

Jesper Rosener, der er formand for Danske Medier, og Lars Sennels, der er formand for Dansk Teater, forklarer dog, at hjælpepakkerne er skruet sammen på en måde, så medier og teatre af forskellige årsager ikke kan søge hjælp.

- Problemet er, at de fleste danske teatre ikke er omfattet af de hjælpepakker, der er lavet indtil videre, fordi de modtager mere end 50 procent af deres omsætning i tilskud. Så er man ikke en del af ordningen, siger Lars Sennels.

- Men coronakrisen har jo stadig den konsekvens, at vi mangler de andre 50 procent.

Også blandt de danske medier føler man, at ministeren har overset den del af sit ressortområde.

- Hvis man taler om, at der ikke er behov for fokus, så er det, fordi man ikke forstår vores situation. Det må gælde både kultur og medier under et, siger Jesper Rosener, der til daglig er direktør for Jysk Fynske Medier.

- Hvis man siger, at vi kan gøre brug af de nuværende hjælpepakker, så forstår man ikke, hvorfor vi er til, og hvad det betyder, hvis vi skal bruge hjælpepakkerne.

Jesper Rosener peger på, at hjælpepakkerne er designet til at hjælpe virksomheder, der har mindre aktivitet som følge af coronakrisen.

Det er ikke tilfældet hos medierne, hvor annoncekronerne godt nok mangler, men forretningerne stadig kører.

- Vi har en omkostningsstruktur, der slet ikke passer til hjælpepakkerne, siger han.

- Mange medier - herunder de papirbårne magasiner og dagblade - sparer jo ikke i vareforbruget, når vi mister omsætninger. Vi mister nogle annoncer, men vi udgiver jo stadig aviser. Så vores vareforbrug fortsætter uændret.

- Det næste, der er lavet hjælpepakke til, er løn. Men vi sender naturligvis ikke vores redaktionelle medarbejdere hjem lige nu. Vi skal dække alt det, der sker omkring os. Den pakke kan ikke give os værdi.

- Den sidste pakke kan dække nogle faste omkostninger. Alle steder er den andel af vores omkostninger lille bitte.

Han håber, at der laves en pakke, hvor medierne kan få en håndsrækning til at erstatte de tabte annoncekroner.