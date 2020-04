Minister slår fast: Lærere må på ingen måde samle ældre elever

Børne- og undervisningsministeriet har i et nyligt svar til kommunerne slået fast, at lærere under ingen omstændigheder må samle elever fra 6.-10.-klasse.

Heller ikke, hvis de overholder alle reglerne om afstand, hygiejne og det maksimale antal på ti personer, der ellers er gældende i samfundet.

Slut med gåture

Enkelte skoler var ellers begyndt at samle store elever til eksempelvis en gåtur i mindre grupper.

Blandt andet havde Holluf Pile Skole i Odense arrangeret gåtur rundt om en sø med en 8. klasse, hvor eleverne gik i mindre grupper. Men det går altså ikke.

- Det er på grund af det samlede smittetryk i Danmark. Der er ikke plads til - heller ikke under særlige forhold - at åbne for de største elever i den første runde af genåbningen.

Jeg ved godt, at det er rigtig hårdt for dem, men det er altså det, der skal til, for at undgå at virusset spreder sig. Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister

- Så lærerne må ikke organisere, at der foregår undervisning af de ældste elever. Heller ikke uden for skolens matrikel i mindre grupper, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Den restriktive udlægning forstår 12-årige Tobias Bøje Brøchner fra 6. klasse på Lumby Skole ikke.

- Jeg synes, det er lidt unfair på en måde. For vi har pladsen til det ude på vores skole. Og hvis det ikke skal være på skolen på grund af det her med afstand, så kunne vi jo tage ned i sognegården eller forsamlingshuset eller sådan noget, sagde Tobias Bøje Brøchner til TV 2/Fyn mandag.

Lærerne må ikke organisere

Spørgsmål: Men fem elever og en voksen må jo gerne mødes efter skole, så hvordan kan det øge smitterisikoen, at de mødes med en lærer i skoletiden?

- I fritiden gælder de samme regler, der hele tiden har gjaldt, men lærerne må heller ikke organisere noget for dem i fritiden.

- Det ligger jo i det, at hvis lærerne organiserer det, så vil flere ses med hinanden, og det er jo præcis det, vi skal undgå.

Spørgsmål: Men hvordan kan det øge smitterisikoen, hvis elever, der godt må mødes klokken 16 ikke må mødes klokken 12?

- Det er fordi - og det ligger jo i virkeligheden i spørgsmålet - at hvis vi sætter lærerne til at organisere det, så vil der være flere unge, som ser hinanden, og dermed er der større risiko for, at smitten spreder sig hurtigere, end vi kan holde til.

Spørgsmål: Hvad hvis lærerne sender eleverne ud i små grupper uden en lærer?

- Det må de heller ikke.

Fortsæt med fjernundervisning

Spørgsmål: Har du så et andet bud på, hvad man kan gøre for at komme elevernes store sociale behov i møde?

- Fjernundervisningen er også nået ind i en fase 2, og de afrapporteringer, som jeg får ind, siger, at flere og flere af lærerne får styr på at se hinanden virtuelt frem for bare at sende opgaver ud til eleverne. Så det hjælper lidt.

- Jeg ved godt, at det er rigtig hårdt for dem, men det er altså det, der skal til, for at undgå at virusset spreder sig.

Spørgsmål: Hvis det ender med, at de ældste elever først kan komme i skole igen efter sommerferien, vil du så åbne op for en eller anden form for fysisk samvær?

- Jeg vil ikke begynde at spekulere i, hvad der sker på den anden side af 10. maj.

Spørgsmål: Men kan du forstå, hvis de unge er møre og har behov for en afklaring?

- Ja, jeg har selv en 12-årig herhjemme, så det bevidner jeg hver eneste dag. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det er hårdt, og at de har behov for at se deres venner, men det er altså en balance i forhold til den pandemi, som vi står midt i, siger Rosenkrantz-Theil.

