Myndigheder tilbageholder fynske corona-tal

Hvor mange fynboer er smittede? Hvor mange fynboer er blevet undersøgt? Er der fynboer i behandling for coronavirus?

Tre simple spørgsmål, som TV2/Fyn har bedt både de centrale sundhedsmyndigheder i København og Region Syddanmark om at besvare.

Men uden resultat.

I Styrelsen for Patientsikkerhed, som er en styrelse under Sundhedsministeriet, vil man ikke ud med tallene. Tværtimod anbefaler styrelsen, at de regionale og lokale myndigheder kun oplyser de nationale tal.

Eksempelvis er antallet af smittede danskere tirsdag eftermiddag 156 personer. 770 danskere sidder i karantæne.

Styrelsens presseafdeling oplyser dog til TV2/Fyn, at det i sidste ende er op til de enkelte myndigheder at vurdere, om de vil oplyse offentligheden om lokale forhold.

Region Sjælland oplyser tal

I Region Sjælland har man ingen problemer med at levere lokale tal for antal corona-smittede, fremgår det af en artikel fra TV2 Øst.

Her fremgår det, at 34 af de i alt 156 smittede danskere er fra Region Sjællands område. Kilden på den oplysning er netop Region Sjælland.

Men den slags oplysninger kan fynboer og andre syddanskere ikke få. For Region Syddanmark følger anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed til punkt og prikke, oplyser regionens presseafdeling.

TV 2/Fyn arbejder på at få en forklaring fra Region Syddanmark og Styrelsen for Patientsikkerhed på, hvorfor fynboerne ikke må få at vide, hvor mange smittede, der er på øen lige nu.

