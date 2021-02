Nu bliver det lettere at lade elbilen op

Efter flere års stilstand stryger salget af elbiler i vejret. Og i fremtiden bliver det langt lettere at køre elbil.

Inden for fem år bliver antallet af ladestandere femdoblet, og det bliver langt mere enkelt for forbrugeren at tanke strøm og betale for den.

Alle de store aktører i branchen har netop indgået en aftale, der gør det markant lettere at oplade sin elbil i det offentlige rum. Uden køer, hvad enten man er i byerne, på landet eller langs motorvejsnettet.

Det bebuder Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

- Vi ved, at det er afgørende for valget om at købe en elbil, at det skal være let. Denne aftale sikrer meget mere ladeinfrastruktur i hele landet, og forbrugerne kan nemt oplade ved alle ladestandere uanset kundeforhold, siger hun.

5.500 ladestandere i Danmark

Aftalen mellem ni operatører dækker 95 procent af lademarkedet herhjemme og er åben for, at flere operatører går med.

Der er nu cirka 4.000 ladestandere i Danmark, og der forventes inden nytår at være opsat i alt 5.500. Branchen har som ambition, at der i 2025 er 23.000 ladere over hele landet.

1.000 af dem bliver lynladere, 2.000 hurtigladere og 20.000 normalladere. 100 af lynladerne målrettes områder uden mange elbiler, det vil sige uden for de store byer og ikke langs motorveje.

- Vi forpligter hinanden på, at der er ladestandere nok i forhold til udviklingen i antallet af elbiler. Og man skal altid kunne betale for ad hoc-opladning med kreditkort gennem en app, siger Lærke Flader.

Med i aftalen er operatørerne Aura Energi, Clever, Eon, EVBox, Flexcharge, Ionity, Sargo, Spirii og Zapp Mobility. Desuden er eksperter fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, med samt dagligvarekæden Lidl.

Nemmere at være elbilist

Aftalen støttes af FDM, bilejernes interesseorganisation for over 250.000 husstande.

- Det er glædeligt, at branchen nu fjerner barrierer og gør det nemmere at være elbilist med mange flere ladestandere og nem og åben adgang til ladenetværket, siger chefkonsulent i FDM Ilyas Dogru.

Alle ni operatører tilmelder sig samme it-platform. Dermed kan man se andre firmaers ladestandere i et bestemt område på sin egen operatørs app. Og betalingen bliver nemmere end i dag.

- Man skal ikke til at sætte sig ind i et kæmpestort marked. Vi får flere ladestandere, det bliver mere enkelt, og der bliver mere konkurrence, opsummerer Lærke Flader.