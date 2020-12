Odense lukker ned: Må jeg tage afsted til mit gymnasium i Kolding?

Stil spørgsmål TV 2 Fyn Event sender live med professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos på TV 2 Fyns facebookside klokken 17.00. Se med og stil dit spørgsmål til eksperten.

December 2020 vil gå over i historien. Coronavirus har dels sat en solid stopper for de store julefester, og dertil kommer yderligere restriktioner i en række af landets kommuner, blandt andet Odense.

Det betyder, at de største skoleelever, gymnasieelever, studerende på videregående uddannelser og kurser i kommunerne sendes hjem. Restauranter og cafeer lukker samt idræts-, forenings- og fritidsfaciliteter.

Det giver anledning til mange spørgsmål om netop de nye restriktioner og nedlukningen og derfor afholder TV2 Fyn Event en spørgetime på TV 2 Fyns facebookside klokken 17.00.

Her vil professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos besvare spørgsmål fra fynboerne - og du kan stille dit spørgsmål i formularen her allerede nu.

Må jeg tage i skole... i Kolding?

En af dem, der allerede har skrevet til TV 2 Fyn for at få hjælp, er Nicole fra Odense, som er i tvivl om, hvorvidt hun må gå i skole. Hun går på gymnasium i Kolding og spørger til, hvorvidt hun må krydse kommunegrænsen og stadig tage i skole, eller om hun skal blive hjemme.

Fyn får Svar Jeg bor i Odense kommune, men går på gymnasie i Kolding, i forhold til de nye restriktioner, må jeg stadig tage i skole eller skal jeg blive hjemme? - Nicole, Odense

Professor Hans Jørn Kolmos svarer:

- Som jeg tolker Søren Brostrøms udtalelser fra i går, må man godt tage på arbejde eller i skole i en anden kommune. Henstillingen gælder for eksempel café- og restaurantbesøg, som man ikke bør henlægge til en anden kommune, siger han og opfordrer i øvrigt til, at elever kontakter deres uddannelsesinstitution for at få fuld klarhed over spørgsmålet.

TV2 Fyn har spurgt vicerektor Tom Gotthold Jensen på Kolding Gymnasium om, hvorvidt de tager imod elever fra en berørt kommune som for eksempel Odense. Det korte svar er: ja.

Vi lukker alle elever ind. Uanset hvilken kommune de er fra. Vi har ikke fået besked om andet. Tom Gotthold Jensen, vicerektor på Kolding Gymnasium

- Vi lukker alle elever ind. Uanset hvilken kommune de er fra. Vi har ikke fået besked om, at vi ikke må modtage elever fra andre kommuner. Det er de berørte kommuner, der ikke må modtage elever. Og da vi hverken er berørte eller har fået lukket kommunegrænserne, så kan alle komme i skole hos os. Selvfølgelig med behørig hensyntagen til alle øvrige coronarestriktioner, siger han.

Se med på TV 2 Fyns facebookside klokken 17.00 og bliv klogere på de nye restriktioner, der blandt andet rammer Fyns største by i morgen onsdag.