Pendlerformand om vippende godsvogn: - Der bliver revet op i et sår, der ikke må rives op i

Næsten præcis to år efter togulykken på Storebæltsbroen, der kostede otte mennesker livet, blev et godstog onsdag stoppet i Nyborg, da en bilist på lavbroen havde konstateret, at en af vognene stod og vippede under kørslen.

Lederen af Havarikommissionens undersøgelse af episoden kunne torsdag konstatere, at traileren ikke var låst korrekt fast til vognen, og den slags må ikke ske.

Det siger formanden for Nyborg Pendlerklub, Frej Jensen.

- Det må ikke ske. Den her ulykke har været tæt på for mange mennesker. Det, at en lignende hændelse, kan ske, kan betyde, at der bliver revet op i et sår, der bare ikke må rives op i, siger han til TV 2 Fyn.

Meget bekymrende

I kølvandet på episoden er al trafik over Storebæltsbroen med lignende transporter blevet stoppet, og Havarikommissionen har igangsat en undersøgelse.

Frej Jensen fortæller, at han har tillid til, at kommissionen kommer til bunds i, hvad der er gået galt, siden vognen ikke var sikret ordentligt.

- Det er meget bekymrende, at vi står i den her situation igen, men jeg har en forventning om, at Havarikommissionen kommer til bunds i det her, så de, der har fået revet et sår op, kan blive betrygget i, at det her ikke må ske.

- Rent statistisk er det meget sikrere at bevæge sig på gåben i København, så på den måde er det ikke, fordi jeg er nervøs ved at tage tog. Men tilliden er betinget af, at myndighederne har styr på deres butik, siger han.

Bo Haaning, der er leder af Havarikommissionens undersøgelse, fortalte torsdag til TV 2 Fyn, at det endnu er for tidligt at sige, hvordan det er sket, at lastbiltraileren ikke var sikret korrekt, men at det under andre omstændigheder kunne have ført til en alvorlig ulykke.

Vigtigt at betrygge pendlere

Ulykken i 2019 skete, da et DSB-tog blev ramt af en sættevogn, der havde løsnet sig fra sit fæste på det modkørende godstog.

Fordi situationen minder om den, der endte i en tragedie for to år siden, mener Frej Jensen også, det er nødvendigt, at man ved hjælp af en grundig undersøgelse kan betrygge pendlerne.

- Der er mange mennesker, der er berørt af ulykken - også udover dem, der var direkte involveret. Jeg har et håb og en tanke om, at det her er så alvorligt, at det bliver fulgt til dørs, siger han.

Havarikommissionen udarbejder i første omgang en delrapport, der skal præsenteres for Folketingets trafikordførere. På baggrund af rapporten skal de tage stilling til, hvad der viderehen skal gøres i sagen.