Godsvogn var ikke sikret korrekt: - Under andre omstændigheder kunne det have ført til alvorlig ulykke

En bilist konstaterede onsdag på vej over Storebælt, at en af vognene på et godstog på Lavbroen vippede og kontaktede derfor politiet. Toget blev standset i Nyborg, og der er sat en undersøgelse i gang, som Havarikommissionen står for.

- Det, jeg tænkte, da jeg så den, var, at den her måske under andre omstændigheder faktisk kunne have ført til en alvorlig ulykke, og det er derfor, vi går ind i undersøgelsen med det samme, siger Bo Haaning, der er souschef i Havarikommissionen og leder af jernbaneenheden.

Hændelsen skete på en vogn fra logistikvirksomheden DB Cargo.

Trailer ikke låst korrekt fast

Vognen, der vippede, var en såkaldt lommevogn, hvorpå der var læsset en lastbiltrailer fra Carlsberg. Da godsvognen blev undersøgt i Nyborg, kunne man konstatere, at traileren ikke var låst fast på den måde, som den burde.

Når en lastbilstrailer bliver læsset på en lommevogen, skal den låses fast med en såkaldt hovedtap, som sættes i det, der hedder låseskamlen, som sidder på selve vognen.

- Jeg kan se, og jeg kan sige, at den står ikke, som den skal. Den står skævt. Der må den ikke stå. Den skal være placeret korrekt og være låst fast. Hovedbolten skal være låst fast til låsen, og det var den ikke, siger han.

- Vi skal undersøge, hvad der er sket, hvorfor det er sket, og hvordan det kunne ske for forhåbentligt at kunne komme med anbefalinger til, hvad der skal gøres, for at det ikke kan ske igen, siger Bo Haaning.

Mindelser om Storebæltsulykken

I januar 2018 kostede en ulykke på Storebæltsbroen otte mennesker livet, da et DSB-tog blev ramt af en sættevogn, der havde løsnet sig fra sit fæste på det modkørende godstog.

- Jeg tror ikke, at der nogen mennesker, der ser den vogn i går, som ikke tænker tilbage til ulykken og tænker, at her skal gøres alt for at finde ud af, hvad der ligger bag det her, siger Bo Haaning.

Han påpeger, at der ved ulykken i 2018 var nogle låsemekanismer, der ikke fungerede, som de skulle.

- Det er alt, alt for tidligt at sige, om der overhovedet er noget som det i den her sag. Det er noget af det, vi er gået i gang med at undersøge, siger han.

Et af de spørgsmål, som man undersøger, og som man ikke kan svare på endnu, er, om vognen kunne være røget ud, eller om den sad fast.

- Vi kan sige, at den ikke var, som den skulle være, og vi kan også sige, at der er indikationer af, at den har flyttet sig undervejs, så der er helt klart noget, vi skal i gang med at undersøge, og det er også derfor, at vi er gået så kraftigt ind i sagen.

Operatør ser på sagen med stor alvor

Når et godstog bliver læsset, er der en række procedurer for at kontrollere, at lasten står, som den skal. Ifølge Bo Haaning er det den operatør, der har vognen, der skal sikre, at den er sikret, som den skal.

Vognen, der vippede, tilhører den tyske logistikvirksomhed DB Cargo. I et skriftligt svar til TV 2 Fyn siger kommunikationschef Jan Windlau blandt andet:

- Selvom lastbiltraileren tilsyneladende ikke have flyttet sig uden for togets profil (i bredden eller højden) ser DB Cargo Scandinavia på sagen med stor alvor. Vi er glade for, at Havarikommissionen nu vil igangsætte formelle undersøgelser, og vi vil bidrage med alle nødvendige resurser til at samarbejde og assistere myndighederne (oversat fra engelsk red.).

Hele svaret fra DB Cargo Scandinavia Yesterday, January 13th at 1509h, DB Cargo Scandinavia A/S received information that a truck trailer had relocated itself on a pocket wagon towed by our train in Denmark.

The incident was detected while the train was on the Great Belt Bridge, and therefore the train was brought to a halt at Nyborg Station. No people were injured and no damage was done to any property. Even though the truck trailer seemingly had not moved outside the train's profile (in width or height), DB Cargo Scandinavia is looking at the case with great seriousness. We are happy that the Accident Investigation Board will now initiate formal investigations and we will deploy all the needed resources cooperate and assist with the authorities.



Until the reason for the wagons relocation has been identified DB Cargo Scandinavia will be emptying the track network in Denmark and Sweden of wagons with the same locking technology and truck trailers.

During current investigation we will aim to maintain as much traffic as possible, and when we have more to add we will provide further information. Jan Wildau, kommunikationschef DB Cargo Scandinavia. Se mere

Minister: Det burde ikke kunne ske

Al trafik over Storebælt med lignende transporter blev standset straks efter hændelsen, og trafikminister Benny Engelbrecht (S) fortæller, at det vil gælde, indtil man har afdækket, om der er procedurer, der ikke er fulgt, eller om det kan være en teknisk fejl, der har ført til, at vognen vippede.

- Jeg har ikke en forklaring på, hvordan det her kunne ske. Faktisk vil jeg sige, at det burde slet ikke kunne ske, for efter de særlige procedurer blev indført efter den voldsomme ulykke for to år siden, så havde vi en forventning om, at hvis man følger de procedurer, at det her ikke kunne ske igen, og derfor er vi nødt til at afdække: er procedurene blevet fulgt? Er der noget andet, der er sket?

Ministeren vil ikke gisne om, hvad det vil have at konsekvenser for operatøren, hvis procedurerne ikke er fulgt, før der ligger en rapport fra Havarikommissionen. Han siger dog, at det vil være "dybt alvorligt".

- De, der opererer gods, på vores skinnenet, har et meget, meget stort ansvar for at sikre, at sikkerheden er fuldstændig i orden, for passagerer, der kører med tog skal kunne føle sig trygge og sikre.

Havarikommissionen er nu i gang med at undersøge selve vognen samt videoovervågning for at se, om det kan vise, hvad der er sket. Herefter skal man aflægge en delrapport, som vil blive præsenteret for Folketingets transportordfører, som skal tage stilling til, om der skal gøres yderligere end at standse lignende transporter i at køre over Storebælt.