Penge til rengøring: Institutioner og skoler får flere midler til genåbning

Der er stille i den private vuggestue og børnehave i Gummerup.

Fredag, fem dage før åbning, er de praktiske planer endnu ikke på plads.

- Det kan jeg sige med 100 procent sikkerhed, siger daglig leder i Gummerup Vuggestue og Børnehave Hanne-Dorthe Frimodt og fortsætter.

- Vi er ikke klar med nogen af de praktiske ting endnu.

Regeringen har fredag afsat et trecifret millionbeløb til ekstra rengøring på alle daginstitutioner og skoler, der genåbner.

Hvordan personalet i Gummerup skal blive klar med rengøring og praktiske foranstaltninger, er endnu uklart. Løsningerne skal opfindes i løbet af den kommende uge.

- Mange ting kan vi godt løse hurtigt, men der er nogle store praktiske ting, der ikke bare lige lader sig løse på et øjeblik, lyder meldingen fra den daglige leder.

Garderoben bliver et problem

Før forældre må komme indenfor og aflevere deres børn, skal deres hænder vaskes med vand og sæbe. Men det er ikke en mulighed i Gummerup Vuggestue og Børnehave.

- Vi har bestilt nogle mobile håndvaske med rindende vand. Men de er jo i restordre. Derfor ved vi ikke, hvordan vi kommer til at løse det, fortæller Hanne-Dorthe Frimodt.

De håber vejret forbliver fornuftigt, så børnene kan afleveres udenfor. Hanne-Dorthe Frimodt gør dog opmærksom på de pædagogiske problemstillinger, hvis forældre ikke må komme ind i institutionen.

- Det er jo ikke trygt for et barn at blive afleveret i en dør, forklarer hun.

Utrygge pædagoger

Borgmester i Assens Søren Steen Andersen(V) kan ikke garantere en genåbning uden bump på vejen.

- Alle gør deres bedste og yderste. Jeg mærker en befolkning, der er fuldstædig klar på, at det her godt kan koste noget. Så de er med på det. Men vi er her for hinanden og for at gøre noget. Det står vi sammen om, siger han.

Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL) på Fyn er skeptisk.

- Jeg har indtryk af, at rigtig mange pædagoger er utrygge ved den situation, der er lige nu. Men jeg ved også, de er klar til at gribe det an. Mange af dem har været i nødpasning i ugevis. Så de ved godt, man kan være i gang, og der kan være en risiko. Men de er utrygge ved rigtig mange ting. Og om, hvad opgaven rent faktisk bliver, siger formand for BUPL Fyn Rikke Hunsdahl.

Regningen gøres op senere

Omkostninger for den udvidede rengøring gøres først op senere mellem Kommunernes Landsforening og staten. Private institutioner regner med samme vilkår.

I Gummerup Vuggestue og Børnehave tænker de endnu ikke på økonomien.

- Lige nu handler det om at få tingene til at virke, så må vi kigge på det økonomiske bagefter, forklarer Hanne-Dorthe Frimodt.

I forhold til den ekstra rengøring har institutionen en plan, og det bliver ikke, mens børnene sover middagslur.

- Der er jo tonsvis af ting, der skal gøres, når børnene sover. Og børn sover ikke på samme tidspunkt, siger Hanne-Dorthe Frimodt og uddyber.

- Vi bruger vores egne personaleresurser, så vi ikke skal have eksterne rengøringsfolk ind midt på dagen.

Løsninger skal nok komme

Rikke Hunsdahl fortæller, at det er vigtigt for BUPL, at både private og offentlige institutioner har samme muligheder. Derfor håber hun, der kommer afklaring.

- Ministeren sagde jo klart på sidste pressemøde, at der vil blive kompenseret på de ekstra udgifter, der er i forbindelse med åbningen.

Søren Steen Andersen er sikker på, der kommer en løsning.

- Børn er jo børn, hvad enten de er i en privat eller kommunal institution. Det er klart, det vil formentlig være noget, man tager sig af. Det hører jeg også regeringen sige, at man er klar til at afhjælpe den private del af det.

Ældre- og sundhedsministeriet har i en mail præciseret, at de ekstra penge til rengøring også vil tilgå private og selvejende institutioner.