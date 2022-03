Regionen vil have redegørelse efter sag om chikane af rumænske arbejdere

Regionen vil nu sende en anmodning til Odense Hospital Project Team (OHPT), der er totalentreprenør på Nyt OUH, om en redegørelse for præcist, hvad der er foregået i sagen.

- Den anmodning er i gang med at blive udarbejdet og så har totalentreprenøren en uge til at vende tilbage med en redegørelse, siger direktøren.

- Chikane af medarbejderne på byggepladsen er under ingen omstændigheder acceptabelt, men det, der blandt andet skal afklares i forhold til vores håndtering af sagen, er, om chikanen har fundet sted i eller udenfor arbejdstiden, da det har betydning for vores eventuelle kontraktuelle sanktionsmuligheder, siger Torben Hedegaard Jensen.

Kvart svin serveret i lejlighed

Sagen tog sin begyndelse i november sidste år, efter de tre mænd meldte sig ind i 3F.

Det førte ifølge de rumænske bygningsarbejdere til, at de blev udsat for chikane blandt andet i form af at lave meningsløse opgave som for eksempel at sætte gipsplader op for at skulle pille dem ned igen.

Ifølge fagbladet havde de tre bygningsarbejdere en aftale med deres arbejdsgiver om, at arbejdsgiveren sørgede for kost og logi. Men fra at komme med i det lokale supermarked for at handle, blev der i november i stedet leveret flere kvarte svin til en lejlighed i Vollsmose, som de løbende kunne skære ud og putte i poser til deres måltider, skriver 3F.