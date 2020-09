Rigpolitichef bekymret: Smitten stiger i flere kommuner

I Statens Serum Institut seneste tal for smittespredningen fremgår det, at de tre fynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Odense og Kerteminde fortsat er på sundhedsmyndighedernes observationsliste.

I de to sidstnævnte kommuner ligger incidenstallet nogenlunde stabilt, mens det i Faaborg-Midtfyn Kommune med 38 smittede er gået fra 64,1 fredag til 73,8 lørdag.

Professor Hans Jørn Kolmos undrer sig over antallet af smittede i kommunen.

- Det er mærkeligt. Man kunne forstå, hvis det var Odense, hvor der er mange unge mennesker og uddannelsesinstitutioner, siger han til TV 2 Fyn.

Ifølge professoren afhænger situationens alvor dog meget af, hvor smitten kommer fra.

Hvis vi venter, er det for sent Thorkild Fogde, rigspolitichef

- Hvis mange af de smittede for eksempel kommer fra én skole, er det meget lokalt. Men hvis smitten er fordelt ud over hele kommunen, så er det bekymrende, siger han.

Smitten i Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt andet konstateret blandt 16 ansatte på er seniorcenter i Kværndrup.

To nye kommuner på listen

Incidentstallet indikerer, hvor mange nye smittede der er per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. Er tallet over 20 i en kommune, kommer den på sundhedsmyndighedernes observationsliste.

Til forskel fra fredag har også Svendborg Kommune og Langeland Kommune passeret 20. Svendborg har i løbet af de seneste syv dage registreret 12 tilfælde, mens Langeland har konstateret 3.

Vi har selvfølgelig ikke håbet på det, men vi har ventet, at det ville ske Anne Højmark, sundhedschef i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er man ikke overrasket, fortæller sundhedschef Anne Højmark til TV 2 Fyn.

- Vi har selvfølgelig ikke håbet på det, men vi har ventet, at det ville ske. Det er lidt det, der sker, rundt omkring i landet lige nu, siger hun.

- På mandag vil vi indkalde til kriseberedskabsmøde, så vi kan finde ud af, hvad vi kan gøre, og hvad andre kommuner har gjort.

Rigspolitichef bekymret

Det er ikke kun på Fyn, at der ses en stigning i antallet af smittede. Hovedstadsområdet er også fortsat hårdt ramt. I kølvandet af de nye tal holdt Rigspolitiet pressemøde i København om den nuværende coronasituation.

Her udtrykte rigspolitichefen, Thorkild Fogde, bekymring for smitten på landsplan.

- Smittetrykket er voksende, og det breder sig. Der er behov for, at der bliver skruet ned for tætheden. Vi ser for mange kramme og for lidt ansvarlighed, siger han.

- Hvis vi venter, er det for sent.

Nyborg, Middelfart, Assens og Ærø er fortsat under et incidenstal på 20. Ærø har slet ikke registreret nogen smittede.