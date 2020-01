Se den lukkede hjemmeside: Forening lokkede virksomheder til at donere til kræftsyge børn

I 2017 afdækkede Operation X i et program, at Foreningen for Danske Kræftramte Børn via sælgere i Barcelona i Spanien ved hjælp af tilsyneladende fiktive historier om syge børn og opdigtede samarbejdspartnere lokkede millioner ud af de danske virksomheder.

Ifølge anklageskriftet i sagen er kun 508.043 kroner af de indsamlede penge imidlertid brugt til gaver til kræftramte børn og udgifter relateret hertil - omkring 4,2 millioner kroner blev i stedet indsat på formandens konto eller konti tilhørende hans eget eller andre firmaer.

I anklageskriftet oplyses yderligere, at sælgerne påstod, at foreningen var hundrede procent frivillig, og at langt hovedparten af pengene gik til børnene.

Politiet har afdækket, at mindst 3.000 firmaer over hele landet har doneret penge til foreningen.

Der er afsat syv dage til retssagen i Retten i Odense.

Der forventes dom i slutningen af januar.

Begge tiltalte nægter sig skyldige.