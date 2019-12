Slut med hullede veje: Denne kommune investerer mest i asfalt og mursten

Når der er lavvande i kommunekassen sker det ind imellem, at veje og bygninger bliver de første ofre for besparelser.

- De brokker sig ikke - ikke de første år i hvert fald, siger borgmester i Ærø Kommune, Ole Wej Petersen (S).

Sådan har det været på Ærø, men nu er det den fynske kommune, der bruger markant flest penge på bygninger og veje per indbygger. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri.

- Vi har gennemført nogle forbedringer for at hjælpe vores situation på et tidspunkt, hvor antallet af borgere stagnerer. Det har vi blandt andet gjort ved at forbedre infrastrukturen, siger borgmesteren.

I gennemsnit har Ærø de seneste tre år brugt 5.180 kroner per indbygger om året på at vedligeholde kommunens bygninger og veje. Det er over dobbelt så meget som de 2.464 kroner, fynske kommuner bruger i gennemsnit per indbygger.

Satser på infrastruktur

Ifølge borgmester Ole Wej Petersen satser man på Ærø på investeringer i veje og bygninger. Ud over store investeringer i Søby Havn og elfærgen, skal der også bygges en ny SFO og anlægges en ny cykelsti.

Det er flot, at Ærø investerer dobbelt så meget som de fleste andre af vores fynske kommuner. Ærø er faktisk en af de kommuner i hele Danmark, som investerer allermest. Det viser, at man ikke behøver være blandt de største for at investere i kommunens fremtid Dan Johansen, formand, Dansk Byggeri Fyn

- Vi har, synes vi selv, råd til det. Vi overholder normeringerne på dagtilbudsområdet i forhold til det, man efterspørger. Og på ældreområdet er vi godt med, hvis man sammenligner os med andre kommuner, siger han.

Investeringerne skal blandt andet være med til at skabe bosætning og få flere turister til øen. Det er ifølge formanden for Dansk Byggeri Fyn en god prioritering.

- Når der er huller i vejene, eller kommunens børnehaver, sportshaller og rådhuse ser triste og slidte ud, så har det uden tvivl indflydelse på, hvor attraktiv kommunen er, når det gælder bosætning, siger formand for Dansk Byggeri Fyn, Dan Johansen.

Han påpeger, at det er billigere at renovere løbende end at vente, til investeringerne er absolut nødvendige.

