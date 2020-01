Slut med vederlag: Plejefamilier bør have fast løn og ferie

Der er stor mangel på plejefamilier. På tre år er antallet af plejefamilier faldet med knapt ti procent i Region Syddanmark. Det viser Socialtilsyn Syds seneste årsrapport.

For at vende udviklingen skal betalingen til plejefamilierne øges, og så skal de ansættes af kommunerne. Det foreslår Radikale Venstres Susanne Crawley Larsen, der er Børn- og Ungerådmand i Odense Kommune.

- Det er noget, jeg har gået og overvejet længe, og nu kommer anledningen til at kunne sige det højt. Man giver mange ofre, når man vælger at blive plejefamilie. Det kan vi være rigtig glade for som samfund, for vi har brug for det. Men jeg synes også, at tiden er kommet til, at vi honorerer det, siger rådmanden.

- Et ønskescenarie

Udover at øge betalingen til plejefamilierne foreslås det også at ansætte plejefamilierne og derved sikre dem overenskomstmæssige rettigheder som ferie, feriepenge og pension. Rettigheder plejefamilierne ikke har, som reglerne er i dag.

Det er et forslag, som har fået Dorthe Mortensen i Assens til at spidse ører. Hendes familie er én af i alt 93 plejefamilier i kommunen, der afventer svar på, hvordan kommunen vil skære i deres betaling.

Så mange penge sparer kommunen på at anbringe et barn i familiepleje I Odense Kommune er knap 300 børn og unge anbragt eller i aflastning i en plejefamilie, men kun omkring 70 er det i en plejefamilie bosiddende i Odense Kommune. De resterende 75 procent er anbragt i plejefamilier langt væk fra hjemmet. En beregning foretaget af Odense Kommune viser, at for hvert barn, der anbringes i plejefamilie fremfor på institution, vil der være en gennemsnitlig besparelse på 434.000 kroner per helårsplads. Kilde: Odense Kommune. Se mere

- Ideen er jo et fuldstændigt ønskescenarie, og vi kan næsten ikke få armene ned, siger Dorthe Mortensen, der lige nu har tre børn i familiepleje.

For som forholdene er lige nu, vil hun ikke anbefale andre at blive plejefamilie, siger hun til TV 2/Fyn.

- Som det kører nu, bliver det udnyttet i kommunerne, at vi ikke har nogen overenskomst og rettigheder. Når kommunerne skal spare, så er det her, de kan spare, for vi kan ikke gøre noget, siger Dorthe Mortensen.

Minister vil se nærmere på forslag

På Christiansborg er Susanne Crawley Larsens partikollega Rasmus Helveg Petersen, der er valgt på Fyn, enig i, at det er nødvendigt at ansætte plejefamilierne i kommunerne, og derfor er forslaget nu blevet Radikal landspolitik.

Det skal i sidste ende sikre bedre vilkår for de anbragte børn, siger han.

- Vi vil gerne have, at plejefamilierne - i stedet for at de bare får et honorar for deres virke - faktisk bliver ansat som plejefamilie. Sådan så kommunen også har ansvaret for at give dem uddannelse. Så vi får en bedre kvalitet og mere stabile plejefamilier. Det, tror jeg, er kernen til at gøre det bedre for de anbragte børn, mener Rasmus Helveg Petersen.

Det fynske forslag om at ansætte plejefamilierne, så de får bedre vilkår, er også nået frem til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Jeg synes bestemt, der er nogle rigtig gode takter i det forslag, de Radikale kommer med, og det vil være en del af vores videre arbejde, siger ministeren.

Social- og Indenrigsministeren siger i dag, at regeringen vil fremlægge et samlet politisk udspil for hele anbringelsesområdet senere på året.