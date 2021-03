Søndagens coronatal: Smitten falder i alle kommuner - på nær to

Om bare otte dage forventes statsminister Mette Frederiksen (S) endnu engang at indkalde til pressemøde om yderligere lempelser af coronarestriktionerne.

For ikke at blive forbigået, når landet åbner, skal incidenstallene i landets kommuner under 100, vurderer flerer eksperter.

Søndag viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), at bare to kommuner lige nu har et højere incidenstal. Det gælder Odense med 105,3 og Nyborg med 112,6. Dog gælder det også for begge kommuner, at incidenstallene er faldende.

Kommune Incidens 07.03 Incidens 06.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 105,3 111,7 -5,7 6620 3,22 Nordfyns 37,2 40,5 -8,1 819 2,77 Svendborg 12 18,9 -36,5 3099 5,31 Kerteminde 33,7 29,5 14,2 756 2,62 Langeland 56,2 56,2 0,0 554 4,49 Nyborg 112,6 125,1 -10,0 926 2,90 Assens 7,3 9,8 -25,5 1168 2,86 Middelfart 15,5 15,5 0,0 1546 3,96 Faaborg-Midtfyn 35 33 6,1 1611 3,12 Ærø 16,8 16,8 0,0 306 5,14 Total 17405 3,49

Kun i Kerteminde og Faaborg- Midtfyn kommuner er incidenstallet det seneste døgn steget en smule. Stigningen skyldes i begge kommuner, at én enkelt person i hver kommune er blevet testet positiv de seneste syv dage.

Artiklen fortsætter under skemaet.

Kommune smittede i dag på syv dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 215 228 -13 Nordfyns 11 41 -30 Svendborg 7 11 -4 Kerteminde 8 7 1 Langeland 7 7 0 Nyborg 36 40 -4 Assens 3 4 -1 Middelfart 6 6 0 Faaborg-Midtfyn 18 17 1 Ærø 1 1 0 Total 312 362

På Langeland, Ærø og i Middelfart er incidenstallene uændret. I de øvrige kommuner er incidenstallene faldende.

513 positive prøver

I alt er 513 testet positiv for covid-19 det seneste døgn, oplyser SSI.

Der er foretaget 163.546 PCR-test. Det betyder, at positivprocenten det seneste døgn ligger på 0,31 procent. Den er på niveau med, hvor den har ligget den seneste uge.

Samtidig med, at SSI offentliggør døgnets coronatal, opgør de også, hvor mange der er vaccineret mod sygdommen.

På Fyn er 17.404 lige nu fuldt vaccineret. Det svarer til 3,5 procent.