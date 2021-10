Soft opening trak ud: Gæster og anmeldere uenige om oplevelserne i ufærdigt H.C. Andersens Hus

- De gæster jeg har talt med, de har godt forstået konceptet soft opening og har været tilfredse. Mange har sagt, at de glæder sig til at komme igen, når huset er færdigt. Men vi lytter både til de glade og utilfredse anmeldelser, siger direktøren.

Han anerkender, at det manglende audiosystem giver udfordringer, men mener at den alternative løsning fungerer.

- Den 30. juni skruede vi op for selve lyden i den overordnede udstilling, men jeg anerkender fuldstændig, at uden headset får gæsterne ikke den fulde oplevelse af museet, forklarer Henrik Harnow.



Manglende billetindtægter

I dokumenter, som TV 2 Fyn har fået udleveret efter en aktindsigt, fremgår det, at H.C. Andersens hus på nuværende tidspunkt har et tab i entreindtægter ved soft opening på 4,6 millioner kroner.

- Det beløb er et øjebliksbillede. Det beløb dækker også over de to sæsoner med corona. Når du giver halv pris på billetter, mister du også indtægt. Det er for tidligt at sige, om H.C. Andersens Hus kan vende det underskud, siger museumsdirektøren.

Hvornår soft opening ophører, og hvornår publikum med headset kan få den fulde og hele oplevelse, er endnu uklart. Om det bliver i år ved museumsdirektøren ikke.

- Ja måske, men jeg ved det ikke endnu.



Fredag middag meddelte Odense Bys Museer, at soft opening for H.C. Andersens Hus ophører 1. december, og at alle dele af museet herefter vil være åbent.