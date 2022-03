Storebæltsbroen lukkes på stor rejsedag

Storebæltsbroen vil være lukket i begge retninger i fem timer fra klokken 13 til 18.

- Uanset hvilket ærinde man har på vejene den første weekend i juli, er det vigtigt, at man allerede nu er opmærksom på, at der er stor risiko for kødannelser og tæt trafik langs hele Tour de France-ruten, fortæller områdechef for trafikledelse og trafikdata i Vejdirektoratet, Charlotte Vithen, i en pressemeddelelse.

Flere langvarige afspærringer

Vejene omkring den 202 kilometer lange rute med målflag i Nyborg bliver ligeledes spærret i op til 12 timer. I start- og målbyerne må man forvente afspærringer endnu længere tid.

Det vil i tidsrummet ikke være muligt at krydse ruten i bil.