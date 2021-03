Storebæltsbroen mister svimlende millionbeløb i indtægter

Personbiltrafikken over Storebæltsbroen har været hårdt ramt af coronaviruspandemien i 2020. Det oplyser Sund & Bælt, der driver broen.

På Storebæltsbroen faldt trafikken med 15,5 procent sammenlignet med 2019, mens indtægterne faldt med 11,6 procent.

Det betyder, at den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har været en lavere indtægt på 338 millioner kroner, oplyser selskabet.

Styrtdykkede med 60 procent

Alene i marts, da pandemien brød ud sidste år, faldt personbiltrafikken på få dage med 60 procent.

Der blev dog også sat rekorder senere på året. I juli blev der sat månedsrekord med 1.293.597 køretøjer over Storebæltsbroen.

Årsagen var, at mange danskere holdt sommerferie i Danmark.

Direktør: Et tilfredsstillende resultat

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var i 2020 på 2,578 milliarder kroner.

– Årets resultat for Sund & Bælt afspejler meget naturligt effekten af covid-19-pandemien, som har påvirket trafikken over de store broer og dermed også vores indtægter. Mens personbiltrafikken blev hårdt ramt, var lastbiltrafikken i flere perioder over 2019-niveau, og var sammen med reduktion i omkostninger til rente og vedligehold med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året, siger Sund & Bælts administrerende direktør, Mikkel Hemmingsen, i en pressemeddelelse.

Samlet set kørte 11,2 millioner køretøjer over forbindelsen i 2020. Det svarer til 30.718 køretøjer i døgnet.