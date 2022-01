Styrelse skifter strategi: Corona kan kun undtagelsesvist lukke skoler

Hos Skolelederforeningen modtager formand Claus Hjortdal beskeden som en tilbagevending til hverdagen.



- Lige nu sammenligner man altså corona med almindelig sygdom. Og det gør jo bare, at vi ude på skolerne skal til at tænke, som vi plejer. Vi skal lade være med at tænke det her som corona, siger Claus Hjortdal til folkeskolen.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan kun udstede påbud om at lukke en skole eller sende skoleklasser hjem for at forebygge og håndtere smitteudbrud blandt børn og unge.

Er en skole presset af sygemeldte lærere, er det ikke en sag for styrelsen.