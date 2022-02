Svendebrev eller studenterhue? Her er ekspertens råd til at vælge ungdomsuddannelse

3. Gå efter dét, der gør dig glad

I stedet for at fokusere på langsigtede planer foreslår Anne Sophie Madsen, at man vælger ud fra lyst og interesser.

- Tænk over hvad, du er god til. Hvad du godt kan lide at lave. Vælg efter en interesse.

- Det handler om at turde at gå med dét, der gør dig glad, og dét som du egentlig er god til.



Hvad er fordelen ved at vælge efter det, der gør én glad?



- Forhåbentlig at man kan trives med det man laver, at man kan udleve sit potentiale, og at man kan bevare sin nysgerrighed.

Du siger, at det er en god idé at lægge den rationelle tilgang på hylden, hvis man er i tvivl. Men hvad er der egentlig galt med at gå rationelt til sådan et valg?

- Hvis man ikke rigtig ved, hvad man interesser sig for, og man samtidig er bange for at træffe forkerte valg, så kan man have tendens til at gå efter det sikre, uanset om det faktisk ikke er det rigtige for dig. Og derfor er der nogen, der for eksempel ikke tør vælge en erhvervsuddannelse, siger hun.