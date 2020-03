Coronavirus: Sygehuspersonale sendt hjem fra OUH

Den første patient blev tirsdag erklæret smittet med coronavirussen covid-19 på OUH.

Derfor indkaldte Odense Universitets Hospital onsdag til pressemøde om situationen på Fyn. Her deltog tre repræsentanter fra OUH. Det var Svend Stenvang Pedersen, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør og den lægelige direktør Kim Brixen.

På grund af tavshedspligt kom der ikke mange nye oplysninger om den fynske patient. Det vi ved, er, at patientens tilstand ikke kræver indlæggelse, og at vedkommende derfor er i hjemmeisolation.

- Alle dem vi har set på, har været tilpas raske, at de ikke har haft behov for indlæggelse. De bliver bedt om at tage hjem i hjemmeisolation og vente på, at vi ringer næste dag med svar på, om prøven er positiv eller negativ, siger Svend Stenvang Pedersen.

Han oplyser også, at der er afsat tre læger om dagen til at besvare og varetage opkald. Det er i første række rådgivning og vejledning til praktiserende læger og vagtlæger. Svend Stenvang anslår, at de modtager 70 til 100 opkald om dagen.

Sygehuspersonale sendt hjem

Odense Universitets Hopsital har cirka 10.000 ansatte. Nogle af dem er sendt hjem for en sikkerheds skyld.

- Vi har ikke helt overblik over det endnu, fordi vi har sat optællingen i gang her til morgen. Men vi har cirka en fjerdedel af hospitalet talt op, og der er vores bud, at det ender med 30 til 35 mennesker, som skal blive hjemme de næste dage, fortæller lægelig direktør på OUH, Kim Brixen.

Det er dog langt fra alarmerende, mener Kim Brixen.

- Vi har fuldstændig normal drift over hele linjen. Vi er ikke bekendt med, at der er noget, der ikke virker rundt omkring i huset.

Styrelsen for Patient Sikkerhed er lige nu i gang at opspore alle de personer, som den fynske coronasmittede har været i kontakt med. Det kom frem på pressemødet.

Lav risiko for smitte

Svend Stenvang Pedersen, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH, fortæller, at der stadig er lav risiko for smitte.

- Risikoen for smittespredning er lav. Så jeg mener ikke, ud over den melding, der kom fra Sundhedsministeren i går, at man skal være opmærksom på det. Man skal, hvis man har været på ferie i udlandet, lade være med at komme på sygehuset, for det er her, vi har de sårbare liggende, siger Svend Stenvang Pedersen.

Men han anerkender, at hvis mange danskere bliver testet positive for coronavirus, vil sygehusvæsnet generelt blive 'ekstremt udfordrede'.

Siden 26. februar har OUH testet 37 personer for coronavirus. Lige nu mangler der svar på prøverne fra de personer, der blev testet for virussen tirsdag.

