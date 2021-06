Sygeplejersker forundret over "gennemsnitsløn": Må vi se din lønseddel?

På TV 2 Fyn fortalte vi tirsdag, at en sygeplejerske i gennemsnit tjener 42.800 kroner brutto.

Det beløb har der dog efterfølgende været flere, der ikke har kunnet genkende.

- De lønninger, I viser, svarer ikke til den verden, jeg arbejder i, skriver en afdelingssygeplejerske.



Beløbet er udregnet som et gennemsnit af lønnen for samtlige kommunale og regionale sygeplejersker i Danmark for januar. Grundlønnen i sig selv udgør 28.300 kroner, og derudover lægges der i snit 9.800 kroner til i diverse tillæg og 4.700 kroner i pension.