Tørke på Fyn: Bittersød sommer for fynske bryggerier

Tørke har ikke ramt hårdere på Fyn siden 2018, og for de fynske bryggerier er det faktisk både godt og skidt.

Som konsekvens af junivejret kan sammensætningen af den læskende og berusende drik, de fynske bryghuse producerer, næste år være anderledes.

Men lige nu er kører fynsk ølproduktion på højtryk, for på den korte bane bidrager fynboernes umættelige tørst efter lokal øl til bryggeriernes omsætning.

Det fortæller Andreas Jakob Wedel Falkenberg, der er produktionschef på Ørbæk Bryggeri.

- Vi leverede blandt andet øl til Heartland Festival, hvor vi måtte ned med ekstra forsyninger, da der blev solgt langt mere end forventet. Supermarkederne efterspørger også vores øl i stor stil, så lige nu er vores største udfordring at følge med til at kunne levere i store nok mængder, siger han.

Derfor har bryggeriet sat produktionen op på fuld kapacitet, og især i tapperiet går det stærkt lige nu med at hælde Fynsk Forår og andre specialiteter på flaske.

Faktisk i et omfang, så det har givet nye jobs på Østfyn.

- Vi havde ellers sat produktionen voldsomt ned, da vi ikke vidste, hvad der skulle ske som konsekvens af prisstigninger på blandt andet energi. Nu har vi haft travlt med at genansætte, siger produktionschefen.

Komposition kan ændres

Ørbæk Bryggeri og Thurø Bryghus er i disse dage ved at sammensætte en øl, som de skal producere sammen til Øllets Dag i efteråret.

Og også på Thurø mærker man den stigende interesse for øl i varmen, men spår samtidig at tørken kan give udfordringer for årets byghøst.

- Hvis tørken fortsætter, kan det blive et problem i forhold til udbud og efterspørgsel. Det kan give en højere pris og gøre, at man eksempelvis skal have bygmalt fra Sydeuropa, forklarer ejeren af Thurø Bryghus, Ask Wichmann.

Han håber dog på, at et fald i energipriser kan udligne en eventuel prisstigning på bygmalt.

- Ellers findes der andre løsninger, hvor man kan bruge majs, kartofler eller sukker til at brygge øl med. Dog håber jeg, hvis vi kommer dertil, hvor der ikke er byg nok til alle, at de store bryggerier med teknisk mulighed for at bruge eksempelvis majs vil være solidariske og inddrage det i produktionen, siger Ask Wichmann.

Hos Ørbæk Bryggeri har man allerede sikret sig økologisk byg fra årets produktion på Rosilde Højgaard ved Nyborg. Derfor følger de også produktionen tæt netop her.

- Vi snakker jævnligt sammen, og jeg får at vide, at de vander på livet løs. Det er vigtigt for os, at byggen har fået rigeligt med vand, da den stadig skal kunne spire, når vi bruger den til at brygge øl, siger han.

Produktionschefen har tro på, at den fynske byg nok skal overleve. Det eneste der principielt kan stå i vejen, er, hvis der kommer restriktioner på vanding af afgrøder grundet tørken.

- Men det er klart, at det er dyrt for landmændene at vande afgrøderne så heftigt, som det er nødvendigt lige nu, konstaterer han.

Det er ikke kun øl der kan blive dyrere af årets tørke. Også ting som løg og kartofler kan få et prishop, hvis tørken fortsætter meget længere.