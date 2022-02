Trods antydninger om det modsatte: Fynske støtter bliver i partiet efter Henriksen-exit

Bevis dit værd, Morten

Kim Welcher vil nu se tiden an med Morten Messerschmidt. At der har været øget tilgang af medlemmer, siden den ny formand kom til, har ikke overbevist ham, og en af grundene er, at nye medlemmer ikke skal betale for medlemskab i 2022.

- Gratis medlemmer er ikke at levere. Lad os se, når folk skal til at betale. Jeg mener også, han skal levere et fornuftigt folketingsvalg, når det kommer. Det handler også om måden, man behandler de andre partier på under debatten. Man kan ikke blive "pigesur" hver gang man får et kritisk spørgsmål, siger han.