Trods stor udskiftning i Odense Håndbold: Vi vil stadig være blandt de bedste

Det er ikke udtryk for sænkede ambitioner, når Odense Håndbold til sommer siger farvel til syv spillere, hvoraf tre spiller på landsholdet.

Det fortæller klubbens direktør Lars Peter Hermansen til TV 2/Fyn.

- Vi har præcis de samme ambitioner i Odense Håndbold. Vi går stadigvæk efter at være blandt de bedste kvindeligahold i Danmark, og at kunne markere os på internationalt plan. Så nej, vi skærer ikke ned på ambitionerne, siger han.

Torsdag meldte klubben ud, at man siger farvel til syv spillere til sommer. Heriblandt de tre landsholdsspillere Trine Østergaard, Stine Jørgensen og Katrine Heindahl til sommer.

Samtidig kunne man offentliggøre, at man henter den nykårede verdensmester Lois Abbingh fra Holland, den japanske fløj Ayaka Ikehara og Silkeborg-Voels Rikke Iversen. Og så er man ifølge direktøren ikke helt færdige på markedet endnu.

Han mener, de nye kræfter er nok til, at klubben kan bevare sit ambitionsniveau.

- Der kommer jo heldigvis nogle dygtige spillere ind. Og vi er ikke helt færdige med at få nye spillere ind endnu, så vi kigger stadigvæk på nogle udvalgte positioner på, hvordan vi stå endnu bedre og styrket til næste sæson.

- Selvfølgelig er det mange på en gang, men jeg er ikke nervøs for Odense Håndbolds fremtid.

I slutningen af 2019 fyrede klubben Jan Pytlick, der havde været træner siden 2016. De tidligere assistenter Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen har overtaget roret midlertidigt, og det er blevet til to sejre og et nederlag for trænerduoen.

