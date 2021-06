Udskudte operationer: Sygeplejestrejke rammer flere end 100 patienter dagligt

Op mod 125 patienter om dagen vil få udskudt deres operation på ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH), når den varslede sygeplejestejke begynder natten til lørdag.

Det svarer til, at cirka halvdelen af patienterne, der venter på at få udskiftet et knæ, sat nye hofter i eller andet må vente yderligere på operationen.