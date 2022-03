Endelig på Fyn: Flygtninge ånder lettet op

Forsinket flere gange

Rejsen fra Krakow i Polen nåede dog at blive forsinket flere gange, da reglerne for registrerede flygtninge i landet betød, at de ikke bare kunne rejse med videre til et andet land.

Derfor måtte de to buschauffører Gitte Jul og Peter Karlsson begynde at finde flygtninge, der endnu ikke havde registreret sig som flygtninge i Polen.

Da bussen så endelig nåede den danske grænse ved Padborg havde to af de ukrainske statsborgere ombord ikke et biometrisk pas, og derfor skulle de med det samme søge asyl i Danmark.

Resten af passagerne med et biometrisk pas kunne frit rejse ind på et 90-dages turistvisum.