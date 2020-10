Under 100.000 kroner: Her ligger Fyns billigste hus

Det behøver ikke at koste en formue at blive husejer. Det viser en ny opgørelse fra Boliga, der samtidig også viser store forskelle i huspriserne fra kommune til kommune.

På Fyn kan man flere steder erhverve sig et hus for under en halv million kroner.

Det billigste hus på hele øen finder man i Assens, hvor et 93 kvadratmeter stort bindingsværkshus på Skovvangsvej 30 står udbudt til bare 99.000 kroner.

Ifølge ejendomsmægler Jesper Struckmann, der er indehaver af BilligtHus Mægler, som står for at sælge huset, så er der interesse for boligen.

- Der er fornuftig interesse for det lige nu. Det er jo ikke et hus, man bare lige kan flytte ind i. Det er også derfor, det er så billigt, som det er. Sådan er det med alle vores boliger. De er billige, men skal være klar til at lægge nogle kræfter i, siger han.

Billigt Hus Mægler specialiserer sig i samarbejde med partnervirksomheden Juul Bolig i at opkøbe billige huse og sælge dem videre. Juul Bolig køber dem, og Billigt Hus Mægler står for at sælge dem.

Det lille bindingsværkshus på Skovvangsvej ved Assens er Fyns billigste. Foto: www.billigthus.dk

Af alle de boliger, der er til salg i Danmark lige nu, er kun ét hus billigere. Det er et hus i Hjørring, som koster 80.000 kroner.

Fyns billigste bolighandler i 2020 Faaborg-Midtfyn Perlestræde 2, Horne - 75.000 kroner Langeland Vindebyvej 18 - 100.000 kroner Middelfart Bryggervej 12 - 100.000 kroner Assens Voldtoftevej 14, 100.000 kroner Kerteminde Bregner Bygade, Bregnør - 145.000 kroner Svendborg Blanchestræde 6 -160.000 kroner Nyborg Kogsbøllevej 89 - 180.000 kroner Nordfyn Norupvej 137, Norup - 190.000 kroner Ærø Tværby 7 - 200.000 kroner Odense Tanggårdsvej 2, Stige - 400.000 kroner Kilde: Boliga.dk Se mere

En generel tendens i undersøgelsen viser ikke overraskende, at husene i hovedstadsområdet er væsentlig dyrere end i resten af landet. I landets husmæssigt dyreste kommune, Frederiksberg, hedder prisen på det billigste hus 7.195.000 kroner.

- Det er et meget tydeligt eksempel på, hvor stor forskel der er på de højeste og laveste priser i landets kommuner. Markedet på Frederiksberg er for de få, da der ikke er så mange villaer i kommunen, og heller ikke er mulighed for at udstykke nye grunde. Derfor er husene også meget eftertragtede med nogle meget pengestærke købere, hvilket afspejler sig i prisen, siger Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker i NyKredit, til Boliga.dk.

Boligas opgørelse har også kortlagt de billigste huse, der er blevet solgt i år. Her er det et hus i Horne ved Faaborg-Midtfyn, der kan udpeges som det billigste på Fyn. I juli blev det 107 kvadratmeter store hus solgt for bare 75.000 kroner.

Fyns billigste huse til salg Assens Skovvangsvej 30 - 99.000 kroner Faaborg-Midtfyn Bystævnevej 5 - 195.000 kroner Nordfyn Møllevej 2 - 195.000 kroner Langeland Lohalsvej 10, Stoense - 245.000 kroner Nyborg Kullerup Byvej 13 - 295.000 kroner Svendborg Skovmarksvej 9 - 300.000 kroner Ærø Abildvej 3 - 325.000 kroner Kerteminde Fynshovedvej 391 - 325.000 kroner Middelfart Bubbelgårdvej 5 - 395.000 kroner Odense H.C. Lumbyes Vej 200, Lumby - 675.000 kroner Kilde: Boliga.dk Se mere

Landets billigste hus ligger på Bækkevej 58 i Brørup og blev i februar solgt for 50.000 kroner. Også på listen over allerede solgte huse placerer Frederiksberg sig i den helt dyre ende. Her blev det billigste hus solgt for 8.250.000 kroner.

- Forskellen på top og bund er så vanvittig stor, at det kan virke helt absurd for nogen, at man kan købe et hus til 50.000 kroner. Det er nok langt fra samme kvalitet som villaen til otte millioner på Frederiksberg. De billigste salg i de billigste kommuner er ofte i en stand, som kræver en del arbejde. Men det understreger stadigvæk, at du kan få rigtig meget for pengene, hvis du kigger væk fra de store byer, siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

Man kan se hele listen over solgte huse her, mens man finder listen over huse til salg her.