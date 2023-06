Vi løber ikke tør for grundvand – alligevel risikerer vi at mangle vand i hanen

Vi overvejer det sjældent, når vi tager et langt bad, børster tænder med løbende hane eller lader børnene nyde sommervarmen med en god gammeldags vandkrig.

Men det skal vi til. Sådan lyder det i hvert fald fra flere fynske vandværker, der advarer mod unødvendig brug af vand.

På DMI’s tørkeindeks ligger Fyn flere steder på ti ud af ti, og vi har haft langt de fleste døgn helt uden regn. Det er netop manglen på regn, der får vandværkerne til at advare forbrugerne, for når det er tørt, så stiger efterspørgslen på vand. Ganske enkelt bruger vi mere vand i en tør sommer, end vi gør om vinteren.

Vi har grundvandet, men vandværkerne er begrænsede

Vi løber dog ikke tør for grundvand i Danmark. Ikke så længe vi har våde vintre. Det fortæller Simon Stisen, som er professor i vandressourcer og hydrologi hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), til DR.

Vi er altså ikke afhængige af regn for at have vand til rådighed. Det betyder dog ikke, at vi kan vande plænen grøn og fylde badebassinet op som om intet var hændt. I hvert fald ikke, hvis vi vil have vand til rådighed hele tiden. For selvom vandet er i undergrunden, kan det gå for stærkt til at vandværkerne kan følge med.

- Der kan være forskellige årsager til, at man ikke kan følge med. Det er ikke fordi, der ikke er vand nok samlet set. Det er et spørgsmål om, hvorvidt der er tid nok til, at vandet kan løbe i undergrunden, eller om vandværket kan nå at følge med efterspørgslen, fordi det skal igennem nogle procestrin, inden det bliver ledt ud til forbrugerne, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Nogle steder handler det altså om grundvandsforholdene i lige det område. Andre steder er det fordi, man er nødt til at lave nogle begrænsninger så vi netop ikke løber tør.

- Vi skal jo passe på, at vi ikke overudnytter vores ressourcer. Vi skal sørge for, at der bliver ved med at være vand i undergrunden, og hvis vi suger for meget, så risikerer vi at lave grundvandssænkninger, og vi risikerer også at få uønskede stoffer med op, hvis vi suger for hårdt. Så det handler om at have styr på, hvor meget vi kan indvinde fra det enkelte grundvandsmagasin. Det er noget, de kloge mennesker sidder og regner på, altså hvor meget og hvor hårdt det kan tåle, man suger.

Hvor meget vand man kan bruge, varierer altså alt efter, hvor i landet, man er.

Fynske vandværker mærker efterspørgslen

Der findes for mange vandværker på Fyn, til at man entydigt kan konkludere, hvordan det står til netop her. Men hos både Strib Vandværk og Brobyværk Andelsværk mærker de den stigende efterspørgsel på vand.

- Hos vores vandværk var vi nødt til at skrive ud til folk, at de skulle spare på vandet den weekend, der var Rock Under Broen, fordi der blev pumpet mere vand ud, end der kom ind, siger Jan Larsen, næstformand i Strib Vandværk tilføjer:

- Min vurdering er, at det var fordi der var Rock Under Broen, og det var bare det ene døgn, så har jeg faktisk haft ro i maven siden.

Jan Larsen fortæller desuden, at han kun har oplevet, at folk retter sig ind, når de kontakter dem.

Også hos Brobyværk Andelsværk kan de mærke at vandstanden ikke er den samme:

- Vi pumper mere vand ud, end vi plejer, men vi har nok. Vi kan se at vandstanden falder, men den falder ikke sådan, at det er kritisk, siger Bent Lollesgaard, formand og driftsansvarlig hos Brobyværk Andelsværk. Et vandværk der har en god kapacitet.

Tomme vandhaner er en risiko

Vandværkerne er altså ikke gået i alarmberedskab endnu, og vi har stadig rigelig vand i undergrunden, så der bliver ikke lange perioder uden vand, men hvis vi ikke passer på, kan der komme kortere perioder med tørre vandhaner, indtil vandværkerne kan følge med igen.

- Det er derfor, de forskellige vandværker melder ud, at man ikke skal overforbruge, så man bliver nødt til at lave en prioritering. Hvis ikke vi sparer på vandet, så er der nogle steder, hvor der på et tidspunkt ikke kommer vand ud af hanen, fordi man enten ikke har vand eller ikke kan nå at følge med efterspørgslen. Der er jo også flere forsyninger, der har meldt ud, at hvis det fortsætter, så kan man være nødt til at skulle lukke nogle timer om dagen, siger Susan Münster.

Hun fortæller, at det også handler om at flytte forbruget til andre tidspunkter af døgnet, hvor der ikke er lige så stor efterspørgsel på vandet, så vandværkerne kan nå at følge med.

Det er ikke kun vandforbruget, vi skal være opmærksomme i tørken. Faktisk er der mange forbehold der skal tages, når regnen udebliver.