Vil vaccinere med skrottede vacciner: Ja tak, siger fynboer - absurd lotteri, siger læge

Tidligere har en meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2 vist, at 33 procent af danskerne ville takke nej til AstraZeneca-vaccinen. I en senere måling foretaget af Epinion for DR er det tal 53 procent.

Beslutningen om at holde en dør på klem for de to vacciner er ikke populær hos Henrik Dibbern, der er praktiserende læge i Uggerslev på Nordfyn og tidligere formand i de praktiserende lægers landsorganisation, PLO.

- Det er for mig absurd, at man vil bruge en vaccine, som er potentielt dødelig mod en sygdom, som formentlig ikke er det for de patienter, man ønsker at vaccinere, siger han.

- Hvis vi skal have et billede på, hvad vi er ude i, så ville det svare til, at man havde et lotteri, hvor der var gode chancer for at vinde en rejse, men 1 ud af 40.000 døde af at deltage. Jeg ved ikke, hvor mange lodder, der ville blive solgt til sådan et lotteri, siger han.