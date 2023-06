Wesström taler ud om Minteh-salget: - Han kan blive mit største salg nogensinde

- Det kan det blive. Salget er opdelt i en fast transfersum og en præstationsbaseret del, som kan komme i spil. Og kommer alt i spil, er det en rekordtransfer for mig.



Tilbagelænet og rolig omtaler OB's svenske fodbolddirektør Björn Wesström transferen af den nu tidligere OB-stjerne, Yankuba Minteh, i serien "En gang Odense, altid Odense", som er lavet i samarbejde mellem TV 2 Fyn og Viaplay og kan ses begge steder.

Og med ordene løfter svenskeren indirekte sløret for, hvor stor transferen af den 18-årige gambianer er - eller rettere kan blive på sigt.

For når Björn Wesström siger, at Minteh kan blive hans største salg som fodboldchef, indikerer han samtidig, at Minteh-transferen kan overgå den handel, han som sportsdirektør i AIK Stockholm stod bag i vinteren 2017.

Dengang var det svenske Alexander Isak, der var ombejlet i fodboldeuropa. Den høje angriber med den imponerende målnæse havde vendt op og ned på Allsvenskan, den bedste svenske fodboldrække, hvor han i en alder af blot 17 år havde været rækkens bedste spiller.

Salget af Alexander Isak til Borussia Dortmund endte med at indbringe AIK Stockholm en transfersum på det, der flere steder menes at være 8,6 millioner euro - svarende til knap 65 millioner danske kroner.

Sidenhen har Isak, der i parantes bemærket boltrer sig på grønsværen for Yankuba Mintehs kommende klub, Newcastle United, bygget på sit niveau, og i dag anslås det, at den i dag 23-årige svenskers markedsværdi har rundet 50 millioner euro - godt 370 millioner danske kroner.

Bonusser kan komme i spil

Ifølge flere medier modtager OB godt 50 millioner kroner for at lade Yankuba Minteh sætte sin underskrift på en aftale med Newcastle United.

I moderne fodboldaftaler er det dog mere regel end undtagelse, at en sådan en aftale indeholder mere en blot den umiddelbare transfersum - og det bekræfter Wesström også er tilfældet med Mintehs aftale.

- Præstationsdelen handler dels om, at spilleren spiller et bestemt antal kampe, og dels at klubben opnår noget. Eksempelvis at komme i Champions League, vinde Premier League eller noget andet. Det kan også være, at aftalen forlænges eller andet. Der findes mange præstationsmuligheder i aftalen.

Så i princippet kan det her salg fortsætte med at give penge til OB?

- Ja, absolut. Sådan er det jo.

Første henvendelse fra Newcastle i december

At Yankuba Minteh skulle skifte til Newcastle nu, for sidenhen at blive udlejet til de nykårede hollandske mestre fra Feyenoord, lå ikke i kortene i vinter.

Dengang var planen en ganske anden.

Godt nok havde Newcastle allerede på det tidspunkt rettet fokus mod OB's lynhurtige gambianer, men det var deres klare ønske, at en transfer skulle på plads allerede i det transfervindue, der dengang var åbent.

- Det var tæt på, at salget allerede ville ske i januar, men der var mange ting i spil vedrørende Premier League, Financial Fairplay og andre ting som ikke gik vores vej. Dengang var tanken, at han skulle købes af Newcastle og så lejes tilbage til os og spille frem til sommer. Det var grundplanen, men sådan blev det ikke, fortæller Björn Wesström, der direkte adspurgt gerne erkender, at han er stolt af det store Minteh-salg:

- Absolut. Meget stolt. Der er ingen andre, der har gjort det tidligere, så derfor må man gerne være stolt. Det synes jeg, siger han og hentyder til, at han med salget har smadret OB's transferrekord.

For Yankuba Minteh er det med afstand største salg i klubbens 136 år lange historie. Du kan se en liste over OB's 10 største salg her.