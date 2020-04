Gitte kan ikke skaffe rengøringsmidler: - Det er en katastrofe

Det er svært for Gitte Grønning af skaffe desinficerende midler, når hun skal ud til sine kunder. Hun driver et rengøringsfirma, men lige nu står hun i et svært dilemma.

- Når kunderne spørger, om vi kan komme og desinficere, så må vi jo bare svare, at det kan vi ikke. Vi kan ikke komme ud og løse nogen opgaver, og det er jo en katastrofe, siger Gitte Grønning til TV 2/Fyn.

Gitte Grønning og andre mindre virksomhedsejere har svært ved at skaffe de rengøringsmidler og udstyr, der skal til, for at de kan komme ud og gøre rent. Problemet er, at alt desinficerende omdirigeres til sygehusvæsenet.

Det fik Gitte Grønning til at overveje, om damprengøring måske var en mulighed.

Spørgsmål fra en fynbo - Vi driver et mindre rengøringsfirma og vil gerne vide, om rengøring med damp kan bruges til at desinficere med, da det jo er 100 grader og kommer ud med tryk på. Kan det slå corona ihjel? Gitte Grønning

Ja, damp kan desinficere

Ifølge professor og pensioneret overlæge fra OUH Hans Jørn Kolmos kan damp godt bruges til at desinficere overflader.

- 100 grader varm damp er en sikker metode til at dræbe coronavirus, forudsat at metoden ikke genererer en aerosoler, som man indånder, siger Hans Jørn Kolmos.

Aerosoler er små luftbårne partikler eller dråber, som kan opstå, hvis der dannes en dampsky.

Temperaturen er afgørende

Det vigtigste at være opmærksom på, hvis man gør rent med damp, er, at det er temperaturen, og ikke dampen i sig selv, der desinficerer.

- For at kunne desinficere skal dampen kapsles ind i en mikrofiberklud eller lignende, så temperaturen kommer op. Det nytter ikke noget bare at sprøjte damp ud over noget, siger Søren Hammer, der er grundlægger af CryoCIP, som sælger maskiner til damprengøring.

Ifølge Søren Hammer vil en damper, der kan komme op på 100 grader, virke fint i privaten til små overflader. Hvis dampen holdes på overfladen i et godt stykke tid, skal bakterier nok forsvinde.

Til større områder vil det være nødvendigt med en maskine, der kan komme op på en højere temperatur, da maskinens kapacitet daler i takt med den tid, den er i brug. Der vil altså være et energitab, inden dampen rammer overfladen.

Kan bruges på legetøj

Gitte Grønning svinger stadig kluden i det kontorfællesskab, hendes firma Perfect Shine selv er en del af. Hun har også tænkt over, om man ville kunne bruge dampen til for eksempel at desinficere børns legetøj.

Igen er det vigtigt at huske på, at det er temperaturen og ikke dampen i sig selv, der desinficerer. Derfor skal der en særlig metode til, hvis det skal kunne lade sig gøre, siger Søren Hammer fra CryoCIP.

- Man vil kunne putte alt legetøjet ned i en plastikkasse med et par små huller, så dampen ikke bliver fanget dernede. Derefter fylder man kassen med damp i 5-10 sekunder, og så bliver legetøjet sterilt, siger Søren Hammer.

