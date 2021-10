Grund til "stærk bekymring": Munkebo-børn mistrives i højere grad

- Man kan sige, at det også kommer bag på os, at det forholder sig sådan, for vi har ikke oplevet, at Munkebo ellers skiller sig bemærkelsesværdigt ud, når vi ser på for eksempel SSP-området og kriminalitet, siger Kent Valsøe (K), der er næstformand i Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget i Kerteminde Kommune.



Der bor i alt 434 børn i alderen nul til seks år i Munkebo, mens 525 børn i samme alder har bopæl i Langeskov distrikt. Her har man til sammenligning bare ét enkelt tilfælde af "stærk bekymring".