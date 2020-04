Lindø tjener flere penge og satser på det grønne

Danmarks største havn, Lindø Port of Odense, er mandag kommet med et tilfredsstillende regnskab for 2019.

- Jeg synes egentlig, at det er ganske tilfredsstillende, taget i betragtning at sidste år var et mellemår, hvor vi indgik nogle langvarige aftaler, som vi først ser effekten af, når virksomhederne er kommet i gang. Så vi er ganske godt tilfredse, siger administrerende direktør Carsten Aa til TV 2/Fyn.

Af regnskabet fremgår det, at overskuddet er vokset betydeligt i forhold til 2018. I 2019 ligger overskuddet på 28,2 millioner kroner - næsten en tredobling i forhold til året før.

Grøn omstilling

Ifølge direktøren har koncernen haft stor fokus på at cementere sin position som en af verdens største havneaktører i den grønne omstilling. Lindø Port of Odense lægger sin strategiske satsning på offshorevindbranchen, og derfor falder blandt andet mængden af kul, som skal hentes ind til driften af Fynsværket.

- Vi har taget en strategisk beslutning for år tilbage, om at vi drejer vores fokus meget over på den grønne omstilling. Vi kan jo ikke på den ene side ønske den grønne omstilling, som skaber masser af arbejdspladser herude, og så samtidig fastholde en massiv import af kul, siger Carsten Aa.

Han fortæller, at de løbende har investeret i at kunne facilitere den helt tunge industri, særligt i offshoreindustrien, hvor de i 2019 taget væsentlige skridt, siger Carsten Aa.

Selv om det er gået over forventning i 2019, lægger koncernen ikke skjul på, at den globale situation som følge af covid-19 vil påvirke virksomheden negativt i 2020.

- I en svær tid for rigtig mange brancher mærker vi naturligvis også det faldende aktivitetsniveau. Men vi glæder os over, at vi er solidt rustet til fremtiden og er en velkonsolideret havn, siger Carsten Aa.

Lindø Port of Odense er arealmæssigt Danmarks største havn. Koncernen dækker i alt 6,4 millioner kvadratmeter industri- og havneområde fordelt mellem Terminal City i Odense og Terminal Nord og Syd på Lindø ved Munkebo. Kerneydelserne er udlejning af bygninger og arealer, kraner og mandskab, lastning og losning af skibe samt løfte- og transportopgaver.