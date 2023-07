Nye ladeparker på vej - Langeskov får den største

Vejdirektoratet har netop afsluttet en større budrunde på en række nye lynladefaciliteter langs statsvejnettet. Fem forskellige operatører har vundet opgaverne med at levere strømmen til elbilisterne, og det bliver hollandske Fastneds og franske Total Energies første ladefaciliteter i Danmark, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Det skal fremover være lige så nemt at køre på el som på benzin - også på de lange strækninger. Vejdirektoratet er derfor i gang med at udbygge ladeinfrastrukturen i Danmark langs statsvejnettet, og derfor er det godt at mærke, at der er stor interesse blandt forskellige ladeoperatører, siger projektleder Jesper Kaae fra Vejdirektoratet.

Hovedparten af de kommende ladefaciliteter forventer Vejdirektoratet, at der allerede bliver sat strøm til i år, da de etableres på eksisterende P-pladser i byerne. Dog med undtagelse af det nye anlæg i Langeskov. Ladefaciliteterne kommer fortrinsvis til at ligge i byer for også at øge trygheden under opladning

Langeskov får i alt 30 ladepunkter, og bliver den største af de nye. Her vil der af hensyn til priskonkurrencen være to ladeoperatører. Langeskov forventes at åbne næste år. Alle med elbil kommer til at kunne lade på de nye ladeparker langs statsvejnettet uanset operatør.

Regeringen afsatte i Infrastrukturplan 2035 en økonomisk ramme på 500 mio. kroner i perioden 2022 til 2030 til at understøtte et højt serviceniveau for opladning på længere bilture langs statsvejnettet.

De andre nye ladestationer etableres i Gedser, Grevinge, Haderup, Helsingør, Nørre Snede, Ribe og Thisted.