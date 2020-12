Odense-elever fejlagtigt sendt hjem: - Vi retter ind og siger "javel"

Jennifer Saunders fra Odense undrer sig over, at Munkebo Skole i Kerteminde Kommune afviser elever, der kommer fra Odense Kommune.

Men der er tale om en misforståelse og ifølge borgmester i Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olesen (S), er eleverne velkommen i skolen igen torsdag.

I Odense Kommune er alle skoleelever i femte klasse og opefter sendt hjem, da Odense Kommune er én af de 38 kommuner, der er delvist lukket ned. Men der har været forvirring om, hvorvidt det også gjaldt skoleelever, der går i skole i andre kommuner.

På Munkebo Skole drejer det sig om cirka ti elever, oplyser skoleleder Tina Nygaard til TV 2 Fyn.

Siger javel og retter ind

Chef for unge og skole i Kerteminde Kommune Annemette Haahr Winther siger til TV 2 Fyn, at hun af Sundhedsministeriet har fået oplyst, at det er restriktionerne i bopælskommunen, der er afgørende.

Men det er ikke tilfældet skriver Børne- og Undervisningsministeriet, og odenseanske skoleelever må gerne krydse kommunegrænsen for at gå i skole, forsikrer ministeriet.

- Ja elever, som bor i en af de 38 kommuner, må gerne tage skole i en af de øvrige kommuner.

- Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man som borger tager særlige forholdsregler, hvis man har bopæl i en af de berørte kommuner og vælger at bevæge sig uden for de 38 kommuner; men man kan fortsat arbejde og deltage i uddannelse i en anden kommune, selvom man bor i en af de 38 kommuner, skriver Børne- og Undervisningsministeriets pressesekretær Søren Dal Rasmussen, til TV 2 Fyn.

Derfor retter Kerteminde Kommune nu også ind.

- Undervisningsministeriet trumfer Sundhedsministeriet, og i bund og grund er det ligemeget, hvordan vi har tolket det. Når der kommer så klokkeklar en udmelding, er det bare om at rette ind og sige "javel", siger Kasper Ejsing Olesen.

Den delvise nedlukning af Odense Kommune og hjemsendelsen af skoleelever fra femte klasse og op trådte i kraft onsdag.