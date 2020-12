Odense-skole har fået nyt navn

Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen i Odense eksisterer ikke længere fra skoleåret 2021/2022. I stedet lægges skolerne sammen, og eleverne vil i fremtiden kunne sige, at de går på Odinskolen.

Det nye navn blev onsdag offentliggjort for eleverne på de to skoler.

- Jeg synes, at det er et stærkt navn og er vild med, at de spejler sig i byens historie. Odense betyder jo noget i retning af Odins Sted. Der er noget smukt i, at det er ældste årgang, der vælger navnet til den skole, de giver videre til deres små søskende og yngre kammerater, skriver rådmand Susanne Crawley (R) på Facebook.

Eleverne valgte navnet

Alle elever på tværs af årgangene har i fællesskab arbejdet med at finde et nyt navn til skolen, og eleverne på niende årgang foreslog det nye navn. Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har i sidste ende besluttet, at skolerne fremover hedder Odinskolen.

- Det er et fint og stærkt navn. Odinskolen giver mening, fordi det passer til, at skolen ligger i Odense, tæt på Odinsbroen og så var Odin en klog gud ifølge den nordiske mytologi, lyder det fra Raghad Al-Badri, Laki Mokhtar Mohamed og Ibrahim Abdulkadir Haji Jama Farah, der er elevrådsrepræsentanter på de nuværende skoler, H. C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen.

Odenses første robotskole

De to skoler smeltes sammen under Odinskolen i et forsøg på at forbedre integrationen i Odense-bydelen.

Rent praktisk samles alle elever på den nu tidligere Abildgårdskolen.

- Vollsmose holder nok ikke op med at være samtaleemne, men i dag skrev børnene af Vollsmose sig ind i Odenses historie og fællesskab på den gode måde, siger rådmanden.

Udover at sikre en bedre integration er ambitionen også, at få det, som Børne- og Ungeudvalget kalder "verdens bedste robotskole". Håbet er, at det skal motivere børn og unge til at nørkle med software og robotteknologi.

Det skal de omkring 650 elever prøve kræfter med næste år, når lidt over 200 børn fra H.C. Andersen Skolen flyttes over på Abildgårdskolen, så de samles på én og samme adresse under samme skoledistrikt.

De tre elevrådsrepræsentanter fra Abildgårskolen og H.C. Andersen Skolen er enige om, at det har været vigtigt, at eleverne har været involveret i processen.

- Det er en god ide, at eleverne har haft en stemme og har fået lov til at foreslå navne til den nye skole. Vi har samarbejdet godt om det. Det har betydet, at eleverne fra de to skoler føler sig som et fællesskab. Det er en god tanke, at vi har været med til at sætte et aftryk, som får betydning for vores mindre søskende, siger Raghad Al-Badri, Laki Mokhtar Mohamed og Ibrahim Abdulkadir Haji Jama Farah, der regner med, at eleverne vænner sig til det nye navn efterhånden som skolen bliver moderniseret.

Der findes allerede en Odinskolen

I forvejen har Odense allerede én skole, der hedder Odinskolen. Det er Odinskolen under Ung Odense i Bellinge, der har haft navnet i fem år. Men skolen har frivilligt afgivet sit navn til den nye skole i Vollsmose.

- Medarbejderne synes selvfølgelig, det er træls, men jeg synes, at det er helt naturligt, at en folkeskole overtager navnet. Nu skal vi så bare finde et nyt navn, siger ungdomsskoleleder Carsten Djursaa.