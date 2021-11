Skoleleder blev stemmesluger - men missede borgmesterkæden

Dansk Folkeparti blev afgørende

Kerteminde har de forgangne valg vist et billede af uhellige ægteskaber og alliancer på tværs af partierne, som har gjort det svært for borgerne at regne med det kryds, de sætter.

Tirsdag aften i Kerteminde Idrætscenter kom også til at emme af dramatik mellem de valgte partier.

Dansk Folkeparti, der havde indgået teknisk valgforbund med de borgerlige partier, endte med at blive tungen på vægtskålen. For partiet valgte i stedet at pege på socialdemokratiske Kasper Ejsing Olesen frem for en borgerlig borgmester.

Hvilket den konservative skoleleder kalder en "overraskelse":