Venter månedsvis på Erhvervsstyrelsen: Lokale projektmagere har hundredetusindvis af kroner til gode

Erhvervsstyrelsen kan give tilskud til projekter, der styrker vækst og etablering af arbejdspladser ude i landdistrikterne.

Det er de såkaldte Landdistriktsaktionsgruppe-midler (LAG), der er finansieret af staten og EU.

I år er der 93 millioner kroner at søge og 27 lokale aktionsgrupper, der kan søge. Én af dem er gruppen MANK, der består af Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde.

Sven Harder er ejer af Måle Bagerbod, der har fået godkendt tilskud fra LAG MANK. Det er ni måneder siden, men pengene er endnu ikke dukket op.

- Det er en mental udfordring, at man regner med, at pengene er på vej. Men det er de ikke, og man ved ikke, hvornår de kommer, fortæller ejeren af bagerboden til TV 2/Fyn.

Derudover er det økonomisk udfordrende for Sven Harder. LAG-midler fungerer sådan, at modtagerne af tilskud selv lægger ud. Han har 100.000 kroner til gode.

- Det betyder, at vi så skal kigge os om efter, hvor vi skaffer den likviditet, vi havde regnet med, forklarer han.

Startede som en sjov idé

Bagerboden i Måle startede med, at Sven Harders børn fik en idé. De synes, at der skulle sættes et bord udenfor, og moren skulle levere bagværk.

- Der gik ikke ret lang tid, så begyndte biler at holde og skulle have brød. Hun er god til at bage, hende jeg har giftet mig med, siger han.

I starten var det kun for sjov. Nu har de et sted, hvor folk kører til for at opleve brødet og landsbyen. Hvis det ikke havde været for coronakrisen, ville pladsen foran huset i Måle være fyldt med påske-gæster.

- Der ville sidde folk alle vegne og glæde sig til, de skulle til stranden eller i skoven, siger Sven Harder.

Ejeren af Måle Bagerbod mener, LAG-midlerne er et nødvendigt tiltag, men måden, det fungerer på nu, kan skabe problemer.

- Lige nu er det faktisk sådan, at man skal have rigtig god økonomi fra starten for at kunne tåle at vente rigtig længe på de LAG-midler. Det var ikke det, der var meningen, forklarer Sven Harder.

Opbakning fra MANK

Formand for LAG MANK Carsten Pedersen er enig i Sven Harders betragtning.

- Helt overordnet er det ikke godt nok, at man skal vente så lang tid på pengene, siger han.

Det er små virksomheder, som Måle Bagerbod, LAG-midlerne er målrettet. Det er små, gode idéer, som bankerne ofte ikke tror på, forklarer Carsten Pedersen.

Ifølge formanden er ventetiden et udtryk for LAG-midlernes succes. Han oplyser, at Erhvervsstyrelsen modtager mange ansøgninger, og det forlænger ekspeditionstiderne. Alene hos den lokale aktionsgruppe er der fem til seks, der venter på penge.

- På landsplan er det endnu værre, fortæller Carsten Pedersen.

Ikke godt nok

Tirsdag svarede erhvervsminister, Simon Kollerup, på, om en sagsbehandlingstid på ni måneder er rimelig.

- Nej, ni måneder er ikke en rimelig sagsbehandlingstid, og det skal vi arbejde for at bringe ned, skrev han i et svar til folketingets Udvalget for Landistrikter og Øer.

I svaret oplyste erhvervsministeren desuden, at der for nyligt er etableret en task force, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden på udbetalingssager. Målet er at komme ned på 60 arbejdsdage fra sommer.