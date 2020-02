Stor narkoaktion: Anholdelser på Langeland

Københavns Politi har lørdag foretaget en større aktion flere steder i en sag om smugling af narkotika.

27 personer er blevet anholdt blandt andet i farvandet ud for det østlige Langeland, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Her skriver de også, at tre mænd er anholdt på Langeland.

Politiet skriver ikke hvor meget eller hvilken slags narkotika, der er tale om, men blot at der er tale om "en større mængde".

Læs også Penge skulle gå til børn: Donor skuffet over dom for bedrageri

Vagtchef Lars Thede oplyser til TV 2/Fyn, at betjente fra Fyns Politi deltog i aktionen, som fandt sted både til lands og til vands.

Et fragtskib, der sejlede med bahamansk flag, var i gang med at læsse narkotika over på to mindre motorbåde. Motorbådene blev ifølge politiet ført af to udenlandske mænd.

Ifølge vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard, Københavns Politi, var de tre anholdelser på Langeland to mænd, som i den ene af de mindre både fragtede narkotikaen ind til land, mens den tredje blev anholdt på land.

Vicepolitiinspektøren oplyser desuden, at der umiddelbart ikke er danske statsborgere blandt de anholdte.

Fragtskibet blev bordet syd for Gedser, og hele besætningen - 24 mand - anholdt for medvirken til narkosmugling. Ifølge vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard er man nu i gang med at få sejlet skibet til en havn.

- Og det bliver ikke Fyn. Det stikker for dybt, siger Jesper Bangsgaard.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør søndag. Anklagerne vil anmode om lukkede døre, oplyser politiet allerede nu.

Læs også Brand i savværk: Snarrådig nabo slog alarm

Læs også Efterlyst pige fundet i god behold