Det kan blive dyrt at genåbne børnesager, hvis der er fejl, siger professor

Mediet 24syv har bragt flere historier om fejlbehæftet sagsbehandling på øen, og det er det, der har fået Søren Ramsing til at foreslå, at der i første omgang skal kigges nærmere på omkring 60 sager, som potentielt kan ende med, at man genbehandler nogle af dem.

Men samtidig har kommunen en yderst presset økonomi. Fyns Amts Avis' langelandsredaktør, Catrine Madelaire, har over for TV 2 Fyn vurderet, at der på ingen måde er penge til at genbehandle sagerne. Hun understreger dog, at det er en politisk prioritering.

Borgmester har tillid

Borgmester Tonni Hansen (SF) har tidligere udtalt, at han har tillid til det system, der behandler sagerne, ligesom den socialdemokratiske gruppeformand René Larsen afviser at genåbne sagerne.

Hvis man alligevel ender med at genåbne sagerne, er det ikke nødvendigvis en omkostningsrig affære, men det kan det blive i det tilfælde, at man finder fejl i sagsbehandlingen, vurderer Per Nikolaj Bukh.

- Det koster som udgangspunkt ikke mere, at man åbner sagerne. Det koster den arbejdstid, det tager og eventuelt den konsulentbistand, der måtte være. Det, der kan blive dyrt, er, hvis der viser sig at være problemer i sagerne, og de dermed skal genbehandles, siger han.