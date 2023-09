Først ville ingen købe det - nu er kommune lagt ned af bud på nedlagt plejehjem

Beslutning forsinket

Det var oprindeligt planen, at politikere skulle tage stilling til nye bud på ejendommen på et møde i Økonomiudvalget i starten af oktober. Men det ser nu ud til at blive forsinket.

- Jeg tror ikke, vi kan blive klar til den 2. oktober med den mængde af bud, vi har fået. Så det bliver sandsynligvis den 13. november politikerne tager stilling, oplyser Rikke Fink.

I forbindelse med budafgivningen skal byderne oplyse, hvad ejendommen skal bruges til. Det tages med i beslutningsprocessen om, hvem ejendommen skal gå til.

Rikke Fink kan ikke sige præcist, hvor mange bud hun har fået, men fortæller, at nogle virker mere seriøse end andre.

På TV 2 Fyns opslag på sociale medier har læsere mange bud på, hvad den nedlagte bygning kan bruges til. Nogle foreslår at genoplive det som friplejehjem, mens andre ser potentiale i, at bruge bygningen som lejrskole, vandrehjem eller spejderhytte.