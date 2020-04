Hundredvis af kager doneret: - Det giver beboerne livsglæde

I en tid hvor de ældre på landets plejehjem ikke kan få besøg, er to bagerier og et ishus gået sammen om at levere gratis is og kager til Langelands plejehjemsbeboere.

Den tanke blev modtaget med kyshånd, da over 400 personer donerede til sagen på under et døgn. Denne weekend er det blevet tid til at levere alle kagerne og isen til plejehjemsbeboerne.

- Vi har samlet ind til samtlige plejehjem og bosteder på Langeland samt ansatte. Det er næsten 400 pakker i alt, fortæller bagermester Daniel Stæhr fra Stærhs Bageri i Tullebølle.

Modtaget med flag og sang

Et af de plejehjem, som lørdag har fået leveret lidt til beboernes søde tand, er Rudkøbing Plejehjem. Her sad beboere klar ved indgangen og takkede de to bagere med klap og flag. Som en ekstra tak sang beboerne også sangen 'Der bor en bager', efter bagværket var leveret. Den flotte gestus vækker glæde på plejehjemmet.

- Det er helt fantastisk! Beboerne har glædet sig til det i flere dage, fortæller Trine Weidemann, som er forstander ved Rudkøbing Plejehjem og fortsætter:

- Vi er jo lukket ned, og vi forsøger at få en hverdag til at fungere, uden at pårørende kommer på besøg. Det er rigtigt svært for beboerne, så det, at nogen tænker på dem, er jo en gave uden lige.

- Det er rørende

Både Daniel Stæhr og Britta Andersen, som er bagermester ved Humble Bageri, tog imod den fine velkomst, selvom de måtte skynde sig videre til næste plejehjem.

- Det er rørende og dejligt, siger Britta Andersen og forsætter:

- Det er også dejligt, at den langelandske befolkning tænkte, at det var en god idé at give kager til plejehjemmene og bostederne.

Der er masser af kage til de langelandske plejehjemsbeboere

Ved plejehjemmet er man også rørt over opbakningen fra lokalbefolkningen:

- Der skal være en kæmpe tak til bagerne, og til dem der har doneret. Det går fuldstændig over vores forstand, at sådan noget kan ske, forklarer Trine Weidemann.

En donation som denne er meget kærkommen i en tid, hvor beboerne ikke kan se deres pårørende i hverdagene, fortæller Trine Weidmann. Derfor er bagernes initiativ også meget vigtigt:

- Det giver beboerne livsglæde, at nogen tænker på dem. Så det er fantastisk.