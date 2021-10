Kæmpe-truck på efterskolebesøg: Lastbilsimulator skal skaffe flere kvindelige chauffører

Kun to ud af 100 lastbilchauffører er kvinder. Det faktum forsøger Transportens Udviklingsfond at ændre på ved blandt andet at tage på et såkaldt roadshow landet over med en kæmpe lastbil med indbygget simulator.

På turen rundt i landet besøger de blandt andet folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler og erhvervsskoler for at give unge et indblik i transportbranchen og livet som lastbilchauffør.