Odense Letbane forklarer: Sådan kommer letbanen til at påvirke trafikken

- Jeg vil godt slå fast, at letbanen kører ikke overfor rødt, lige såvel som at der ikke vil blive givet grønt lys for bilister og letbane på samme tid, siger Dan Ravn.

- Det handler om at få den bedst mulige trafikafvikling, hvor alle skal tilgodeses.

Det er netop timingen mellem letbane og biler, der bliver afgørende i justeringen.

Letbanes signal kommer nemlig i fremtiden til at hænge tæt sammen med bilernes signal i lyskrydsene.

Nogle kryds giver udfordringer

Og netop krydset ved Nyborgvej og Ejbygade er en af de mere besværlige steder for letbanen.

Det skyldes ifølge Dan Ravn, at strækningen har en kurve, der gør, at letbanen skal køre forholdsvis langsomt.



- Det giver os selvfølgelig en udfordring, at timingen er den rigtige her. Det er specielt i de kryds, hvor vi har en kurve i forbindelse med letbanen. Det vil også være noget af det, som vil tage længere tid at få justeret, siger Dan Ravn.