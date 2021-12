Chauffør rev køreledninger ned uden at opdage det - så fik han et opkald fra politiet

Det viste sig at være lidt mere alvorligt, end chaufføren først havde antaget. Og efter at have fundet frem til ejeren af bilen, kontaktede politiet ham.

- Da vi retter henvendelse til firmaet, finder vi ud af, at det må være ham, siger Kenneth Taanquist.

Forbipasserende fik skader på sin bil

Der er flere kameraer i området, og vidner på stedet har bekræftet over for politiet, at varebilen var standset kortvarigt.



En af dem, der befandt sig i krydset under ulykken, var Mads Pehrson. Han kørte bag varebilen, da den påkørte køreledningerne.

- Selvfølgelig får man et chok, siger Mads Pehrson.

- Kranbilen kørte over lyskrydset og tog alle ledningerne med. Vores bil blev ramt af dem, og det gav flere skader på ruden, fronten af bilen og på siden.