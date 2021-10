92-årig stiller op til byrådet: - Jeg kan godt yde lidt til samfundet endnu

Den 92-årige byrådskandidat blev politisk aktiv, efter at hans kone kom på plejehjem. Her blev Peter Tscherning-Møller valgt ind i plejehjemmets bestyrelse, og efter utilfredshed med en boligsag besluttede han sig for at gå ind i politik.

- Jeg har gudskelov da min forstand, og jeg har også et forholdsvis godt helbred, så jeg kan godt yde lidt til samfundet endnu, lyder det fra byrådskandidaten

Peter Tscherning-Møller er da heller ikke helt fremmed i den politiske verden. Tilbage i 1970’erne stillede han op som folketingskandidat og førte valgkamp, men kom dog ikke ind.

Kaldet til at være repræsentant

I første omgang havde Peter Tscherning-Møller dog ikke tænkt at stille op til byrådsvalget. Han ville agere spindoktor for den konservative vælgerforening i Middelfart, men det fik han ikke lov til.

- Vi sidder og gennemgår, hvem der skal stille op til byrådet, og da vi kommer til ældreområdet, bliver der pludselig meget stille omkring bordet. Og så må jeg jo erkende, at jeg er den absolut ældste, og jeg var vel egentlig kaldet til at skulle være repræsentant for de ældste.

For Middelfarts ældste byrådskandidat er det da også særligt ældreområdet, der fylder. Og hvis der er noget han ikke bryder sig om, så er det ordet ”ældrebyrden”.

- Hvis vi er en byrde, så er det noget rivende galt, fordi det er os, der skabte det samfund, som den byrådsgruppe der i øjeblikket sidder på. Uden os havde der ikke været nogen, siger Peter Tscherning-Møller.

Væk fra systemet

Frihed er et af nøgleordene for Peter Tscherning-Møller, der synes, de ældre i dag mangler frihed til at vælge, hvordan deres alderdom skal være.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi i et samfund, der er så velhavende som det danske, ikke er i stand til at kunne skabe en aftrædelsesbase, hvor de ældre frit kan gå tilbage og sige, sådan og sådan vil jeg gerne have det, lyder det fra byrådskandidaten.

Han så gerne at Middelfart Kommune fik et separat plejehjem til demensramte med flere hænder til at tage sig af beboerne.