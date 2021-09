Fuldt hus: Othello var til optagelsesprøve for at blive besøgshund

- Det vi kigger på er hundens forhold til kontakt, og det kan jeg mærke, han godt kan lide, siger Galina Plesner til Hanne Stilling og Othello.

Passer på hunden

Desværre bliver prøven for stor en mundfuld for Othello, der bliver valgt fra som besøgshund.

- Othello sagde vi nej til. Han er et godt eksempel på, hvorfor det er godt at have sådan en dag, for det er super vigtigt, at når vi sender hunde på besøg, skal det være noget, hundene gerne vil. Han blev lidt for trykket her, så det kan han også blive på besøg, og vi vil gerne passe på ham, forklarer Galina Plesner.