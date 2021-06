Heste sultede og tørstede i halvt år - dyrlæge har aldrig set noget lignende

Derfor er den 57-årige mand også dømt for ikke at skaffe sig af med kadaveret i tide. Han er ikke tidligere dømt for uforsvarlig behandling af dyr, men skal på grund af sagens omfang betale for de omkostninger, politiet har haft i forbindelse med dyrlægebesøg.

Derfor skal manden oven i bøden på 30.000 kroner betale en ekstraudgift på 9.587,50 kroner.

- Det nedlægger vi påstand i retten om, at den dømte skal betale. Det er ikke noget, der skal ligge samfundet til last, at han ikke kan finde ud af at behandle sine dyr ordentligt, siger anklageren.